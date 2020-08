Vince Carter si unisce a ESPN e diventa NBA Analyst

Dopo una lunga carriera in NBA come giocatore di livello, per Vince Carter è arrivato tempo di voltare pagina ed affrontare nuove sfide. La prima è quella che lo vedrà impegnato nel ruolo di NBA Analyst all’interno di ESPN.

NEWS: Vince Carter to ESPN, The Post has learned.https://t.co/ZSbJL5GSiW — Andrew Marchand (@AndrewMarchand) August 31, 2020

Carter, ritiratosi del basket giocato dopo 22 anni di onorata carriera, è stato corteggiato da diversi reti televisive, ma l’ex giocatore di Toronto ha deciso di unire il suo volto al broadcaster sportivo più famoso d’America. Air Canada si è già occupato in passato di comunicazione: ha partecipato a progetti come “SportsCaster U” per Players Association e lavorato in trasmissioni TV e radio per ESPN e Turner. Inoltre, per Fox Sports, ha ideato il Jr. NBA Global Championship, una competizione cestistica che vede la partecipazione di ragazzi tra 13 e 14 anni.

A quanto pare, la carriera da dirigente e/o proprietario di una franchigia NBA, dovrà aspettare per Vince, anche se negli scorsi mesi si era augurato di poter prendere parte, un giorno, ad un progetto sportivo di rilievo.

