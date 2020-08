Jonathan Isaac salterà tutta la prossima stagione NBA

Anche per tutta la prossima stagione gli Orlando Magic dovranno fare a meno del loro prospetto Jonathan Isaac, giocatore su cui in Florida puntano parecchio ma che sarà costretto a saltare l’intera annata. A confermarlo lo stesso presidente dei Magic, Jeff Weltman, che ha tolto ogni dubbio preferendo evitare inutili speranze.

Magic President Jeff Weltman ends all doubt, if any existed: “We will not have Jonathan Isaac next season.”

