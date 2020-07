Jonathan Isaac è l’unico giocatore in piedi durante l’inno

Jonathan Isaac, ala degli Orlando Magic, è stato l’unico giocatore in tutta l’NBA a restare in piedi durante l’inno suonato prima di Magic-Nets. Isaac è stato anche l’unico a non indossare nessuna maglietta che sosteneva la causa Black Lives Matter.

Players, coaches and refs all locked arms and knelt during the national anthem before the Magic-Nets game pic.twitter.com/W0KthTU99O — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020

La franchigia della Florida ha poi rilasciato una dichiarazione riguardo l’episodio:

“La famiglia DeVos [i proprietari della franchigia, N.d.A.] e l’intera organizzazione degli Orlando Magic supporta totalmente i giocatori che hanno deciso di mandare un messaggio di pace, condannando l’ingiustizia sociale e l’uso della violenza da parte della polizia, specialmente contro le persone di colore. Siamo orgogliosi dei nostri giocatori e del loro impatto positivo per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione. Sappiamo che tutto ciò non riguarda l’esercito, gli uomini e le donne che combattono per mantenere la sicurezza nel nostro paese. Siamo sicuri che l’intera famiglia dei Magic ha immenso rispetto per queste persone. Questo riguarda l’unirci insieme per finire il razzismo. Siamo impegnati a camminare fianco a fianco con i nostri giocatori, oggi e per i giorni a venire”

La NBA aveva dato ai giocatori l’opportunità di scegliere come volevano dimostrare le loro iniziative per mettere in evidenza l’ingiustizia sociale e il razzismo che dilaga in tutto il paese. Al contempo la lega ha comunque permesso ai giocatori – come Jonathan Isaac – di non mostrare il supporto ai movimenti come Black Lives Matter.

L’ala degli Orlando Magic nel corso della stagione, nella quale è partito titolare per 32 partite a causa di un infortunio al ginocchio, ha viaggiato a 12 punti e 7 rimbalzi con il 46,3% di tiri dal campo, mostrando di essere uno dei migliori giocatori della squadra della Florida. Gli Orlando Magic si trovano in zona Playoff, all’ottavo seed nella Eastern Conference.

