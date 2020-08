Brutto epilogo nella notte per Jonathan Isaac. Il giocatore degli Orlando Magic, infatti, durante la partita contro i Sacramento Kings ha sofferto della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo stesso ginocchio che, già in questa particolare annata – per altri problemi – lo aveva costretto a saltare ben 31 partite di regular season. Chiaramente finisce qui la stagione per la stellina dei Magic che ora dovrà procedere con un lungo periodo di riabilitazione. Difficile possa rientrare nel corso della prossima stagione.

Uscito in carrozzina, Isaac si è fatto male durante una penetrazione nell’area avversaria, con il ginocchio che ha letteralmente ceduto durante la sua corsa a canestro. Queste le parole di Aaron Gordon, suo compagno di squadra, il quale ha assistito alla scena e all’abbandono del parquet di Isaac:

“È davvero molto doloroso vederlo uscire in quel modo, una scena che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché conosco Jonathan e so quanto ha lavorato per farsi trovare pronto in questa situazione. È davvero dura da accettare”

