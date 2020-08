NBA, Kawhi Leonard su Doncic: “Ha guidato la sua squadra in ogni partita”

La serie tra i Los Angeles Clippers e i Dallas Mavericks è finita. In molti si aspettavano che la serie potesse durare di più, ma con Kristaps Porzingis fuori dai giochi, i Mavs hanno avuto più difficoltà, lasciando da solo Luka Doncic. Quest’ultimo ha fatto molta fatica nelle ultime partite, soprattutto per i dolori del recente infortunio, ma nonostante ciò ha concluso con ottime statistiche e una grande performance che molte stelle della NBA hanno riconosciuto. I Clippers devono ringraziare un super Kawhi Leonard che nel momento del bisogno si è sempre fatto trovare pronto, al contrario del compagno di squadra Paul George.

La difesa della squadra losangelina ha sicuramente inciso sull’esito del turno. Specialmente in Gara 6 si è visto come l’attacco dei Mavs fosse particolarmente in difficoltà, e Doncic non poteva nuovamente fare le prodezze di Gara 4.

31.5 PPG | 10.5 RPG | 9.8 APG@luka7doncic has put on a SHOW during his first 4 NBA Playoffs games… Game 5 begins tonight at 9:00 PM ET on TNT! #NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/2dBZlT85Xv — NBA (@NBA) August 25, 2020

Protagonista di Gara 6 è stato senza dubbio Kawhi Leonard, autore di 33 punti, 14 rimbalzi, 7 assist e 5 palle rubate. È stato decisivo nei minuti finali del match, mettendo a segno canestri dalla media distanza che hanno più volte tenuto a alla larga gli avversari dal pareggiare il punteggio.

Dopo aver ricevuto i complimenti nel post-partita, però, ha deciso anche di lodare le prestazioni di Luka Doncic, sottolineando come il giocatore sloveno sia diventato il punto di riferimento della squadra texana: