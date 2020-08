NBA 2K21, le novità delle modalità Carriera e il Quartiere

Il cammino verso la fama cestistica è il sogno di molti realizzato da pochi, ma in NBA 2K21 avrete l’opportunità di riuscirci ne La mia CARRIERA! Questa modalità, apprezzata ogni anno da milioni di giocatori di tutto il mondo, offre un’esperienza cestistica personale di stampo cinematografico, in cui costruirete Il mio GIOCATORE e lo porterete all’apice della sua carriera in campo e fuori.

La Storia “Il mio giocatore” di NBA 2K21

La lunga ombra, la storia di quest’anno di NBA 2K21, racconta la storia di Junior, figlio di un amato giocatore. Nel suo percorso verso l’NBA, Junior affronterà diversi ostacoli e dovrà riuscire a gestire la sua storia personale facendosi un nome dalle superiori al college. Per rendere più realistica la storia, NBA 2K21 offrirà 10 college su licenza tra cui scegliere: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University e West Virginia.

Ovviamente arrivare al draft non è il traguardo finale, ma solo l’inizio del viaggio! Dovrete fare le scelte giuste, gestire le interviste con le squadre, dimostrare di essere bravi nel Combine NBA e migliorare le vostre quotazioni al draft per avere migliori probabilità di successo.

Inoltre, La mia CARRIERA non sarebbe la stessa senza alcuni volti familiari. In NBA 2K21 incontrerete Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardiani della Galassia), Mireille Enos (The Killing, World War Z) e gli atleti di copertina Damian Lillard e Zion Williamson. Tutti insieme, daranno vita alla storia di Junior, ricca di emozioni e dal taglio cinematografico.

Abbronzatevi a 2K Beach

Nel Quartiere, i giocatori vivono la propria vita virtuale giorno dopo giorno, immersi nella cultura cestistica. Volete competere in partite di streetball 3 contro 3? Giocare partite importanti Pro-Am 5 contro 5? Oppure semplicemente sfoggiare le ultime novità in fatto di abbigliamento, scarpe e altro? In NBA 2K21 ci sono tantissime cose da fare e tantissimi modi di esprimere se stessi. Forse alcuni appassionati dall’occhio lungo hanno già avvistato un nuovo ambiente nel trailer Everything is Game.

Beh, è ufficiale: benvenuti a 2K Beach! Abbronzatevi e godetevi l’oceano in un nuovo e affascinante scenario, circondati da strutture moderne che ospitano SWAGS, il Rec, il negozio NBA e altro ancora. NBA 2K21 offrirà molti eventi a 2K Beach, dandovi ancora più motivi di tornarci per tutto l’anno.

Molto, ma molto di più!

Molti giocatori vivranno la loro intera esperienza di NBA 2K21 ne La mia CARRIERA e giocando a 2K Beach, la nuova località del Quartiere, ma quest’anno ci sono tantissime altre cose da fare nel gioco!

WNBA – La WNBA torna in NBA 2K21 con le modalità Gioca ora e Stagione, completa di tutte le 12 squadre della lega. Vivi il basket WNBA, costruito esclusivamente attorno al basket femminile!

– La WNBA torna in NBA 2K21 con le modalità Gioca ora e Stagione, completa di tutte le 12 squadre della lega. Vivi il basket WNBA, costruito esclusivamente attorno al basket femminile! Il mio GM/La mia LEGA – Siediti nella poltrona del capo e prendi decisioni che non riguardano solo il tuo giocatore o la tua squadra, ma l’intera organizzazione e la lega stessa. Scegli matricole valide, scambia giocatori e trasferisci la tua squadra. Ogni mossa, grande o piccola che sia, è importante per il successo (o il fallimento) della tua franchigia.

– Siediti nella poltrona del capo e prendi decisioni che non riguardano solo il tuo giocatore o la tua squadra, ma l’intera organizzazione e la lega stessa. Scegli matricole valide, scambia giocatori e trasferisci la tua squadra. Ogni mossa, grande o piccola che sia, è importante per il successo (o il fallimento) della tua franchigia. GIOCA ORA – Scendi rapidamente in campo in una partita veloce contro un amico o l’IA e disputa 4 intensi quarti di basket NBA 2K. Scegli la tua squadra preferita, o una formazione Classica o All-Time, e dirigi l’attacco con comandi e personalizzazioni di altissimo livello. L’azione NBA non è mai stata così realistica.

