NBA, Frank Vogel: “Spero di riavere Rondo nel prossimo turno”

Per Rajon Rondo si avvicina, giorno dopo giorno, il rientro sul parquet. Frank Vogel, allenatore dei Los Angeles Lakers, ha confermato che il suo playmaker è sulla via del ritorno. Al termine degli allenamenti nella mattinata (americana) di oggi, il coach ha affermato di essere ottimista sul fatto di poter riavere Rondo all’interno del secondo turno di Playoff. Queste le parole di Vogel a riguardo:

“Stava bene durante l’ultimo allenamento. Siamo fiduciosi di riaverlo in questa serie”.

Rondo ha saltato le otto partite di seeding dei Lakers e la serie del primo turno contro i Portland Trail Blazers poiché in ripresa da un pollice fratturato e, in seguito, dalla schiena dolorante. Dopo aver eliminato Portland in cinque partite, Los Angeles affronterà gli Houston Rockets o gli Oklahoma City Thunder nelle prossime semifinali della Western Conference. Dovessero battere i Thunder in Gara 6, i Rockets diventerebbero ufficialmente gli avversari dei gialloviola.

Rondo ha viaggiato con una media di 7.1 punti, 5 assist e 3 rimbalzi in 48 partite per i Lakers durante la regular season.

