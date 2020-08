NBA, Donovan Mitchell e le critiche derivanti dai messaggi di giustizia sociale

Sono tempi duri negli Stati Uniti. Non solo per la pandemia di Covid-19 e per l’arrivo dell’uragano Laura, ma anche per le continue proteste derivanti dal caso di Jacob Blake. I giocatori NBA hanno voluto far sentire la loro voce, anche se le critiche, a parti inverse, non sono mancate.

Uno dei principali bersagli è stato proprio la stella degli Utah Jazz, Donovan Mitchell. Infatti il giocatore della franchigia di Salt Lake City ha detto che non poche persone lo hanno criticato per le sue nette prese di posizione. Ma nonostante ciò, Mitchell sembra non farsi grandi problemi. Ha anche affermato che continuerà a parlare dalla bolla ed esprimere la sua opinione sui fatti che stanno accadendo. Queste le sue parole rilasciate a Chris Mannix:

“E’ normale per noi. Ci succede tutte le volte. Non penso che molte persone capiscano il perché lo facciamo. Continuerò a parlare dei problemi sociali e se ad alcune persone non interessa, peggio per loro”

Oggi hanno ripreso i playoff e proprio stasera Donovan Mitchell tornerà in campo. Fino ad adesso ha giocato splendidamente contro i Denver Nuggets. Il pronostico iniziale era a favore della franchigia del Colorado, ma Mitchell & Co. non si sono dati per vinti. Dopo una Gara 1 persa all’overtime, i ragazzi di coach Snyder hanno vinto ben tre gare di fila. Ora Utah guida la serie sul 3-2. Se dovessero vincere questa Gara 6, i Jazz strapperebbero un biglietto per le Western Conference Semifinals. Se ciò dovesse avvenire i Jazz affronteranno la vincente fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks.

