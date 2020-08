Gli arbitri NBA marciano nella bolla di Orlando in appoggio ai giocatori

C’è pieno sostegno ai giocatori NBA dopo la clamorosa decisione da parte dei Milwaukee Bucks di boicottare la partita di ieri sera contro gli Orlando Magic. Non solo tra gli allenatori, ma anche gli arbitri hanno scelto di appoggiare le azioni intraprese dagli atleti. Nella serata di ieri, gli ufficiali hanno partecipato alla riunione straordinaria indetta dai giocatori, prendendo la parola e confermando il loro supporto per ogni decisione che vorranno prendere.

The @OfficialNBARefs marched together against racism this morning in the bubble. (via @CassidyHubbarth)pic.twitter.com/d61WjZVbGr — Bleacher Report (@BleacherReport) August 27, 2020

Ebbene, per rinforzare il concetto, gli arbitri hanno marciato all’interno della bolla di Orlando per lanciare il proprio messaggio di giustizia sociale e per chiedere giustizia dopo il caso di Jacob Blake che sta scuotendo l’intero paese. Una marcia che ha coinvolto un centinaio di persone e che, simbolicamente, è stata ripresa dalle telecamere.

Nella giornata di oggi si attendono novità per il proseguo della stagione NBA, ma quel che è certo è che gli atleti hanno degli alleati nel caso in cui dovessero spingere per fermare tutto.

