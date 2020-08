NBA: Damian Lillard lascia la bolla di Orlando

A meno di clamorose sorprese, si chiuderà oggi la stagione di Damian Lillard. La stella dei Portland Trail Blazers infatti, nella giornata odierna lascerà la bolla di Orlando per sottoporsi ad ulteriori esami al ginocchio infortunato.

Lillard si era infortunato durante Gara 4 della serie contro i Los Angeles Lakers ed era stato escluso da Gara 5 che si sarebbe dovuta disputare ieri. Una scelta arrivata dopo l’esito di due risonanze magnetiche che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro.

Un epilogo che nessuno si augurava e che il 30enne californiano non meritava visto quanto aveva dimostrato dalla ripresa della stagione. Lillard infatti è stato nominato MVP della bolla e anche in queste 4 partite di playoff, nonostante il passivo di 3-1 e una situazione fisica non ottimale, ha messo a referto numeri eccezionali. Nella serie con i Lakers infatti stava viaggiando a 24.3 punti, 4.3 assist e 3.5 rimbalzi. Il tutto tirando il 39.4% dall’arco dei 3 punti.

Leggi anche:

NBA, Spencer Dinwiddie e la questione GOAT: “LeBron, MJ e Kobe… grazie a Nike”

Figueroa Street, su cui sorge lo Staples Center, diventerà “Kobe Bryant Boulevard”

NBA, Giannis Antetokounmpo commenta la vittoria del DPOY