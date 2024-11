Portland, infortunio al ginocchio per il rookie Clingan

Donovan Clingan sarà out almeno due settimane a causa di un infortunio al ginocchio subito nel fine settimana. Ad annunciare l’infortunio del centro rookie dei Portland Trail Blazers è stata la stessa franchigia martedì.

L’infortunio è avvenuto nella partita di sabato contro gli Houston Rockets. Il centro ha lasciato per poco tempo la partita, è stato esaminato dai medici negli spogliatoi ed è poi rientrato sul parquet per chiudere la partita con la vittoria 104-98, e una stat-line di tutto rispetto che contava anche 19 rimbalzi, 3 stoppate, 1 assist e 1 palla rubata.

Ulteriori diagnosi hanno diagnosticato una lesione di secondo grado al crociato medio-laterale sinistro. Il giocatore sarà rivalutato tra due settimane, anche se potrebbe rimanere fuori per un periodo fino a sei settimane. Clingan è attualmente al secondo posto nella classifica dei rookie per rimbalzi totali (114) e terzo nella NBA per tiri stoppati (37), pur giocando solo 17 minuti a partita.

