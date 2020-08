NBA, Giannis Antetokounmpo commenta la vittoria del DPOY

In maniera abbastanza netta, Giannis Antetokounmpo ha conquistato il premio come ‘Miglior Difensore dell’Anno’ superando la concorrenza di Anthony Davis e Rudy Gobert. Il greco ha vinto il premio ricevendo 75 voti per il primo posto su un totale di 100 giornalisti votanti, guadagnando 432 punti in totale.

Defensive Player of Year voting, won by Giannis. pic.twitter.com/GOCZpJeunG — K.C. Johnson (@KCJHoop) August 25, 2020

L’attuale MVP in carica, però, ha voluto girare ogni merito verso i suoi compagni di squadra, dando un indirizzo ben preciso:

“Manderò a Brook Lopez metà del trofeo perché se lo merita tanto quanto me. Brook is my guy.”

Il perché delle parole di Anteto è chiaro: Brook Lopez è stato uno dei migliori stoppatori della regular season con una media di 2.4 stoppate ad allacciata di scarpe. Giannis ha quindi allargato i ringraziamenti verso tutta la squadra:

“Brook rende semplicemente il lavoro più facile per tutti. Ci copre sempre le spalle. Anche Bled (Eric Bledsoe) ci da una grande mano, difendendo sulla guardia avversaria. Possiamo poi parlare di Wesley Matthews che difende sul miglior giocatore degli altri, ogni singola notte. Possiamo parlare di tutti. È la coralità della squadra che facilita il lavoro di tutti, così come il mio.”

Milwaukee questa sera avrà l’opportunità di chiudere i conti nel primo turno dei Playoff NBA 2020 contro gli Orlando Magic. La serie è ferma sul 3-1 ed i Bucks vogliono assolutamente chiudere anzitempo la questione.

