Saltano Houston-OKC e Lakers-Portland: i giocatori boicottano

Ovviamente, dopo il boicottaggio dei Milwaukee Bucks i quali hanno deciso di non scendere in campo per Gara 5 contro Orlando, anche i giocatori di Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers e Portland Trail Balzers – compagini che avrebbero dovuto sfidarsi successivamente alla partita appena citata – hanno reso nota la scelta di voler boicottare. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Decision made. Thunder and Rockets are boycotting Game 5, sources said. https://t.co/SCNAjsQYea — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

The Lakers and Trail Blazers are sitting Game 5 of series, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. All three NBA games will not be played as players sit in wake of Jacob Blake shooting. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

Questa decisione fa seguito alla protesta, a questo punto generale, dei giocatori NBA riguardo l’ultimo caso di ingiustizia sociale che sta scuotendo gli Stati Uniti e relativo all’episodio che vede Jacob Blake sfortunato protagonista. Ricordiamo che all’interno dei Thunder figura Chris Paul, presidente della NBPA, impegnato nelle scorse ore in colloqui con diversi atleti della lega tra cui quelli di Toronto e Boston: entrambe le squadre avevano preso la propria decisione di boicottare Gara 1 del secondo turno di Playoff.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Leggi Anche

La reazione dei giocatori NBA dopo la scelta di non giocare di Milwaukee

NBA, anche Jayson Tatum interviene sul possibile boicottaggio

I Milwaukee Bucks stanno boicottando la partita contro Orlando: la situazione