È finita qui l’avventura dei Portland Trail Blazers nei Playoff NBA 2020. La compagine dell’Oregon nella notte ha subito una nuova sconfitta contro i Los Angeles Lakers, determinando la chiusura della serie per 4-1. Portland termina così una stagione travagliata, all’inseguimento perenne della postseason acciuffata solo per il rotto della cuffia nel torneo play-in contro Memphis. Ora per la franchigia sarà tempo di programmare la prossima offseason e capire come rafforzare il roster. La prima questione da affrontare è quella relativa a Carmelo Anthony: l’ala vedrà il suo contratto interrompersi tra qualche settimana, dopodiché diventerà free agent. Nel post-partita contro i gialloviola, Anthony ha però espresso il suo desiderio di rimanere alla corte di Damian Lillard per almeno un altro anno:

“Prego e spero che la prossima squadra nella quale giocherò siano ancora i Blazers. Onestamente, ringrazio Dio per avermi fatto trovare un casa qui a Portland. Mi sento a mio agio con la dirigenza, con i miei compagni di squadra. A questo punto della mia carriera credo sia il contesto migliore nel quale giocare. Con l’esperienza accumulata in questi anni, giocare ai Blazers mi permette di scendere in campo e continuare a essere quello che sono. Spero davvero di restare qui a Portland, di avere un’altra opportunità con questo gruppo, provando il prossimo anno a vedere cosa succede senza il carico di infortuni che ha condizionato a lungo la nostra stagione”.

Leggi Anche

Playoff NBA: Bucks e Lakers volano in semifinale, Rockets a valanga sui Thunder

NBA, Colin Kaepernick ringrazia LeBron James

I giocatori NBA hanno chiesto consiglio a Barack Obama