NBA, anche Jayson Tatum interviene sul possibile boicottaggio

Anche Jayson Tatum si è unito alle parole rilasciate da Pascal Siakam e Fred VanVleet sull’ormai famosa questione del boicottaggio di Toronto e Boston in vista della partita di domani. La stella dei Celtics è intervenuta sul delicato argomento dichiarando:

“Ovviamente se saltiamo una partita o addirittura il resto dei playoff, avremmo un impatto molto forte. Tutti dovrebbero parlare di questa questione… siamo più che semplici giocatori di basket, siamo persone. Siamo in questa bolla e siamo isolati. Alcuni ragazzi stanno dicendo di voler andare a casa per scendere in strada insieme alla gente. Discuteremo ancora oggi della situazione e capiremo le posizioni reciproche: nessuno sarà giudicato in un modo o nell’altro.