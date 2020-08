I Milwaukee Bucks boicottano Gara 5 contro Orlando: la situazione

Notizia di ultimi pochi minuti fa: i Milwaukee Bucks non sono ancora entrati in campo per Gara 5 contro gli Orlando Magic. La compagine di Mike Budenholzer, infatti, starebbe pensando di boicottare l’appuntamento contro Orlando per lanciare un forte messaggio di giustizia sociale in seguito all’episodio di Jacob Blake.

The Milwaukee Bucks players are in serious conversations about sitting Game 5 of series against Orlando, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020



Gli Orlando Magic, invece, come testimoniato da Adrian Wojnarowski, hanno lasciato il campo quando sul cronometro mancavano 3.45 minuti dall’inizio della partita. La realtà dei fatti è che i giocatori dei Bucks non sono mai scesi sul parquet, ma si sono fermati appena al di fuori della propria locker room con l’intenzione di non giocare.

Milwaukee and NBA personnel are standing outside of Bucks‘ locker room — where players have been adamant about sitting Game 5 in protest, sources tell me and @joevardon. https://t.co/3IxSnRnldr — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

I dirigenti della NBA – in questo momento- si sono presentati negli spogliatoi di Milwaukee per cercare di capire la situazione. Si attendono nuovi aggiornamenti.

Top NBA executives are outside of the Milwaukee locker room, but haven't gone inside, per source. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, la compagine del Wisconsin avrebbe formalizzato la decisione di boicottare Gara 5. Orlando, invece, ha sostenuto la volontà di voler giocare il match, presentandosi regolarmente al riscaldamento pre-partita, prima della comunicazione del forfait avversario.

Articolo in aggiornamento