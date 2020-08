NBA, Jamal Crawford: “Vorrei giocare la prossima stagione”

Dopo sostanzialmente una stagione d’attesa, il buon Jamal Crawford era riuscito a tornare su un parquet NBA con la canotta dei Brooklyn Nets. A 40 anni suonati, la guardia è però scesa in campo per soli 6 minuti in cui ha messo a segno 5 punti prima di dare forfait a causa di infortunio al tendine del ginocchio. Avventura finita, poiché i Nets sono stati eliminati immediatamente al primo turno Playoff dai Toronto Raptors.

Ebbene, ora la sua riconferma con la franchigia newyorchese non è per nulla scontata, anzi. C’è il rischio che Jamal abbia terminato la sua carriera da professionista proprio all’interno della bolla di Orlando anche se lui, chiaramente, si augura di poter avere una nuova occasione, più stabile. Queste le sue parole rilasciate a Marc Stein del New York Times:

“In realtà non ho alcun rimpianto per come sono andate le cose, però mi piacerebbe tornare a giocare anche nella prossima stagione. Possibilmente in un roster completo e senza infortuni. Chiunque amerebbe questa possibilità.”

Anche Kevin Durant ha fortemente confessato, in una recente intervista, che piacerebbe poter vedere Crawford tornare ai Nets in vista della regular season 2020-21. Jamal potrebbe essere ancora una buon giocatore di rotazione, un ruolo che ha già ricoperto con una certa qualità ai tempi dei Clippers. Vedremo se – successivamente alla scelta dell’allenatore – i Nets torneranno alla carica anche con lui.

