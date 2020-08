Nella mattinata di oggi, la prima risonanza magnetica al ginocchio di Damian Lillard aveva dato risultati inconcludenti. Ebbene, la stella dei Portland Trail Blazers in questi minuti ha effettuato il secondo esame strumentale che ha rivelato come Lillard abbia sofferto una distorsione al ginocchio destro. A rivelarlo è stato Shams Charania di The Athletic.

Portland's Damian Lillard has been diagnosed with a right knee sprain and will miss Game 5 against Lakers.

Il problema fisico lo costringerà a saltare l’importantissima Gara 5 contro i Los Angeles Lakers in una serie che si trova attualmente sul 3-1 a favore della compagine di LeBron James. Lillard verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni per capire se potrà rientrare in una eventuale Gara 6. È chiaro che Portland dovrà tentare il miracolo per allungare la serie e sperare nel rientro in extremis della sua stella.

Nel corso della sua carriera, Lillard ha giocato il 95 % delle partite con la maglia della compagine dell’Oregon. Il giocatore, inoltre, era stato nominato qualche settimana fa l’MVP della bolla di Orlando dopo aver inanellato una serie di prestazioni pazzesche nel corso degli 8 seeding games di fine regular season.

Damian Lillard doesn't miss games. He's played in 95.3% of the Blazers games since he got drafted.

A tough break at a tough time for the Bubble MVP.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 25, 2020