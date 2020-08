NBA, Coach Doc Rivers fa un lungo discorso su Jacob Blake, Donald Trump e la polizia in America

L’allenatore dei Los Angeles Clippers, Doc Rivers, è stato l’ultimo all’interno della NBA a reagire al video della sparatoria della polizia contro Jacob Blake, nel Wisconsin.

Subito dopo il video dell’uomo di colore disarmato che entrava nella sua auto durante una disputa con la polizia, Rivers si è lanciato in un lungo discorso sullo stato della polizia in America e sull’utilizzo della paura da parte del partito repubblicano:

“Quello che mi colpisce è guardare la convention repubblicana e vedere questa paura, giusto? Tutto quello che senti sono Donald Trump e tutti loro che parlano di paura. Siamo noi quelli che vengono uccisi, che vengono colpiti. Noi siamo quelli a cui viene negato di vivere in determinate comunità. Siamo stati impiccati, ci hanno sparato. In mezzo a tutto questo, costantemente si sente parlare di paura. È incredibile per me perché continuiamo ad amare questo paese che non ci ricambia. È davvero così triste. Dovrei essere solo un allenatore, invece tutto questo mi ricorda il mio colore. È solo molto triste. Dobbiamo fare di meglio. Dobbiamo chiedere di meglio. È divertente, protestiamo e loro mandano guardie in tenuta antisommossa”.

“Le cose devono cambiare nelle forze di polizia. Mio padre era un poliziotto, per questo credo nei buoni poliziotti. Non stiamo cercando di disinvestire la polizia e portare via tutti i loro soldi. Stiamo cercando di convincerli a proteggerci, proprio come proteggono tutti gli altri. Se guardi quel video, non devi essere nero per essere indignato. Devi essere americano e indignato. Come osano i repubblicani a parlare di paura? Siamo quelli che hanno bisogno di essere spaventati. Siamo noi a dover parlare con ogni bambino nero. Quale padre bianco deve dire a suo figlio di stare attento se incontra un agente che gli chiede di fermarsi? È semplicemente ridicolo. Breonna Taylor, niente accuse, niente. Tutto quello che chiediamo è che tu, agente di polizia, sia all’altezza della costituzione. È tutto quello che chiediamo, per tutti”.