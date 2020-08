NBA, Jamal Crawford si fa male dopo soli 5 minuti di gioco

Dopo un’attesa di oltre un anno, Jamal Crawford ha fatto il suo ritorno in NBA con la maglia dei Brooklyn Nets. Il giocatore ha infatti messo piede sul parquet durante la partita all’interno della bolla di Orlando dei newyorchesi contro i Milwaukee Bucks. Il suo esordio, però, è stato bagnato da un infortunio al tendine del ginocchio accusato durante il primo quarto di gioco.

Il 40enne è stato quindi dichiarato out per il resto del match e nelle prossime ore affronterà esami medici più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. Crawford, attualmente il giocatore più anziano all’interno della lega, fino al momento del problema fisico aveva segnato 5 punti in 6 minuti ed un 2/4 dal campo.

