Nel giorno dedicato a Kobe Bryant i Lakers non potevano perdere. Lo sa bene LeBron James, condottiero dei gialloviola nella vittoria per 135-115 su i Portland Trail Blazers: 30 punti, 6 rimbalzi e 10 assist per lui, serie sul 3-1 per LA.

Una vittoria, come detto, sotto il segno di Kobe: i Lakers hanno indossato per l’occasione una maglia speciale che ricordava la pelle del Black Mamba, il serpente da cui è stato preso il soprannome di Bryant.

Le stelle si sono allineate quando, nel primo quarto, il tabellone indicava 24-8 per i Lakers, i numeri indossati da Bryant. Un segno che non è passato inosservato a LeBron James:

"When I looked up there and saw 24-8 I was like 'okay, he's here in the building.'" @KingJames (30 PTS, 10 AST, 6 REB) on what it meant to him to play on Mamba Day in a #Lakers uniform. pic.twitter.com/HMneCtpDqT

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) August 25, 2020