Damian Lillard si infortuna ancora: dopo la lussazione al dito in Gara 3, questa volta è toccato al ginocchio destro. Se il primo non aveva destato preoccupazioni, Portland questa volta non può dormire sonni tranquilli: Lillard, infatti, ha lasciato il campo senza più farne ritorno. Una prima risonanza ha dato risultati inconcludenti, per questo oggi si sottoporrà ad altri accertamenti, come scrive Chris Haynes di Yahoo Sports.

Portland Trail Blazers say the results of an MRI of Damian Lillard's right knee were inconclusive and he will undergo a second MRI Tuesday afternoon. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 25, 2020

Durante la sfida contro i Lakers, persa da Portland per 135-115, Lillard ha tentato di superare Markieff Morris e Kentavious Caldwell-Pope. Un’azione che, però, gli è costata cara, visto che il ginocchio destro ha fatto un movimento innaturale, costringendo Lillard a lasciare zoppicante il parquet.

Another look at Damian Lillard's non-contact knee injury pic.twitter.com/263IjR9C3e — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) August 25, 2020

Un infortunio che lo ha costretto a terminare prima del previsto la sua partita, conclusasi poco prima della fine del terzo periodo con 11 punti, 1 rimbalzo e 4 assist. Lillard si è sottoposto subito a una risonanza magnetica che, però, ha dato risultati inconcludenti.

Per questo motivo oggi farà un’altra risonanza per delineare un quadro più chiaro della situazione: la speranza è che riesca a recuperare per Gara 5, ma la sua presenza resta in forte dubbio.

Un brutto colpo per Portland, visto che ora è in svantaggio nella serie per 3-1: a evitare la sconfitta non sono bastati i 18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di McCollum, Carmelo Anthony con 16 punti e Jusuf Nurkic, top scorer con 20 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

Gara 5, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, può essere il punto di svolta per entrambe: con una vittoria i Lakers avrebbero la certezza di passare il turno, mentre Portland vorrebbe riaprire i giochi. Ma senza Lillard l’impresa si fa ancora più ardua.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis: “Al 100% giocherò Gara 5”

Playoff NBA, super LeBron e Giannis! Vittorie anche per Heat e OKC

NBA, Antetokounmpo è magnifico: MIlwaukee vola 3-1 nella serie contro Orlando