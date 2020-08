NBA, Chris Paul dopo la vittoria su Houston: “Bella partita, ma il voto è più importante”

Ancora una volta, i giocatori NBA rilanciano il tema importantissimo della giustizia sociale. L’ultimo in ordine cronologico a farlo – oltre a LeBron James – è stato Chris Paul, presidente della NBPA. Il giocatore degli Oklahoma City Thunder, intercettato ai microfoni dopo la bella vittoria in Gara 4 contro gli Houston Rockets ha riportato la serie in parità, non si è voluto soffermare sui particolari della partita per lanciare un messaggio dopo il nuovo episodio di brutalità della polizia nei confronti di un uomo di colore (Jacob Blake) che sta tenendo banco negli States. Queste le parole di CP3:

“La vittoria? Non lo so, sta procedendo tutto bene direi. In realtà voglio solo mandare le mie preghiere a Jacob Blake e alla sua famiglia. Le cose per le quali abbiamo deciso di venire qui per giocare e per le quali abbiamo detto che avremmo parlato, l’ingiustizia sociale e le cose che continuano ad accadere alla nostra gente, non sono giuste. Non è giusto.”

Blake è in condizioni stabili dopo essere stato colpito alla schiena sette volte da un poliziotto mentre cercava di entrare nella sua macchina – dove erano presenti i suoi tre figli sul sedile posteriore mentre aspettavano il loro papà. Un avvocato della famiglia ha detto che Blake aveva cercato di interrompere un litigio tra due donne quando la polizia è arrivata sulla scena, in quel di Kenosha, nel Wisconsin. Un abitante del posto ha ripreso l’intera scena mostrando come l’agente gli abbia sparato più volte, mentre Jacob era di spalle. I tre ufficiali coinvolti sono stati posti in congedo amministrativo.

È chiaro che Paul, insieme a LeBron, sta cercando di esternare un messaggio di cambiamento anche tra i piani alti della politica americana. Non è una novità la ruggine tra i diversi attori protagonisti della NBA e l’amministrazione Trump. Questo il commento di CP3 che ha ribadito ancora una volta l’importanza di andare a votare alle prossime presidenziali:

“La vittoria è stata bella, ma votare è più importante. Cercherò di parlarne a tutti i miei ragazzi in NBA, altri ragazzi dello sport, proviamo a spingere tutte le squadre a votare. Succedono un sacco di cose in questo paese. Lo sport è bello, va bene e va bene. È il modo in cui ci prendiamo cura delle nostre famiglie, ma questi sono i veri problemi che dobbiamo iniziare ad affrontare “.

