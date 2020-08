Dopo la vittoria di questa notte Luka Doncic crede di poter passare il turno contro i Clippers, una delle squadre favorite per il titolo NBA: 127-114 a favore Mavs e serie in parità (1-1).

Questa notte Doncic ha segnato 28 punti, insieme a 8 rimbalzi e 7 assist: una grande prestazione, fondamentale per la vittoria dei texani. Oltre alla vittoria, il talento sloveno ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventato il secondo giocatore nella storia della lega ad aver segnato 70 punti nelle sue prime due partite in carriera ai Playoff; prima di lui c’era riuscito nel 1949 George Mikan, storico centro dei Minnesota Lakers, con 75 punti.

FROM ELIAS: Luka Doncic is the 2nd player in NBA postseason history to score 70 points through his first 2 career playoff games, joining George Mikan.

Mikan scored 75 points through his 1st 2 career playoff games in 1949. pic.twitter.com/SF3kga6Mk5

