Will Barton dei Denver Nuggets lascia la bolla NBA

I Denver Nuggets dovranno fare a meno di Will Barton anche per le prossime partite dei playoff. Il giocatore infatti ha deciso di lasciare la bolla per potersi curare al meglio dall’infortunio al ginocchio destro. A riportare la notizia è stato il Denver Post, il quale ha riportato che il giocatore ha preso questa decisione per poter sentire un secondo parere, dato il prolungarsi dell’indolenzimento al ginocchio. Barton infatti è fermo dal 27 luglio ed ha saltato tutte le partite disputate fin qui da Denver nella bolla, compresa la prima sfida dei playoff.

Assenza che è stata sopperita fino a questo momento da Michael Porter Jr, che è stato in grado di offrire prestazioni tali da farlo entrare nella storia della franchigia del Colorado, ma che comunque non bastano per far dimenticare Barton. Il nativo di Baltimora infatti, alla sesta stagione in casacca Nuggets, stava giocando la migliore stagione in carriera: oltre 15 punti di media a partita, ma anche 7 rimbalzi 4 assist e oltre una palla rubata ad ogni allacciata di scarpe lo hanno reso un elemento fondamentale in entrambe le fasi del gioco di Denver.

Qualora il giocatore dovesse riuscire a trovare la soluzione ai propri problemi fuori da Disney World, Barton dovrebbe sottoporsi ad un regime di quarantena prima di tornare a giocare. Questo rende estremamente difficile un suo ritorno in campo nella serie contro Utah. La speranza, per tifosi e franchigia del Colorado, è di averlo almeno per le eventuali semifinali di Conference.

Prima però bisogna arrivarci.

