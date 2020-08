NBA, Harden: “Dobbiamo continuare con questa fiducia”

Nonostante l’avversario sia tra i più ostici, James Harden e gli Houston Rockets sembrano avere tutti i favori del pronostico nella serie contro OKC. I Thunder sono una delle rivelazioni di questa stagione ma già questa notte hanno avuto un assaggio dell’immenso talento del Barba.

I suoi 37 punti e 11 rimbalzi hanno permesso ai texani di vincere Gara 1 per 123-108. Una vittoria quasi mai in dubbio, col vantaggio che è cresciuto punto dopo punto per tutta la durata della sfida. Il risultato diventa ancora più notevole se si pensa che coach D’Antoni ha dovuto rinunciare all’altra stella della squadra, l’infortunato Russell Westbrook.

Il protagonista della serata, Harden, ha voluto lodare i suoi compagni:

“Stasera il nostro movimento di palla è stato davvero eccellente. Ci siamo mossi bene, i ragazzi erano in fiducia e riuscivano a tirare aperti. Se non lo erano, si muovevano senza palla e sapevano già cosa fare”

La partita si è decisa tra il terzo e il quarto quarto, quando OKC era riuscita a ritornare fino a -10. Da quel momento, i Rockets hanno ri-scavato il solco, entrando nel quarto periodo in vantaggio per 104-83. Senza Westbrook, è toccato ai vari giocatori di rotazione fare uno step ulteriore. Harden ha riconosciuto questo sforzo:

“Abbiamo bisogno di questo con Russ fuori. Anche se fosse stato in campo: abbiamo comunque bisogno che i ragazzi alzino il loro livello e facciano giocate” “Jeff [Green, ndr] è stato molto aggressivo stasera. Eric [Gordon, ndr] sembrava ringiovanito. Avremo bisogno di questo d’ora in poi, per ogni singola partita”

