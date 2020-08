NBA, Lillard: “È solo una vittoria, pensiamo già alla prossima”

Non sono mancate le sorprese nella seconda nottata dei Playoff 2020. Oltre alla clamorosa sconfitta dei Milwaukee Bucks, anche la squadra col seed #1 ad Ovest ha ceduto in Gara 1. I Lakers si sono infatti dovuti arrendere contro gli ostici Portland Trail Blazers, capitanati da uno splendido Damian Lillard.

34 punti e tanti tiri pesanti sono stati il frutto della partita di Lillard, ancora una volta decisivo. Il suo straordinario momento di forma dura già da qualche partita, come recitano le ultime cifre della bolla di Orlando: 51, 61, 42, 31 e 34 punti. E almeno 4 triple ogni partita (6 stanotte). Dame si è caricato i suoi sulle spalle per trascinarli ai Playoff e questo potrebbe averlo aiutato anche nell’esordio in post-season, come ammesso dal numero 0 stesso:

“Tutte le partite, da quando siamo qui, sono state come delle partite di Playoff. Questo ci è servito a prepararci” “È solo una vittoria. Sono felice di essere qui a giocare i Playoff, ancora, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita”

Nonostante la sua performance sia stata vitale per la vittoria di Portland, Lillard ha voluto da subito riconoscere i meriti dei suoi compagni di squadra. In particolare, Dame ha speso parole al miele per Hassan Whiteside. L’ex Heat, dalla panchina, ha chiuso a 7 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate, portando tanta qualità quando doveva sostituire Nurkic:

“Ha stoppato tiri, ne ha contestati, ha preso rimbalzi. Ha avuto un impatto positivo sulla partita: senza di lui, stasera non avremmo vinto”

L’appuntamento per Gara 2 è fissato per domani notte, sempre alle 3.

Leggi anche:

Playoff NBA, i risultati

Il commento di LeBron sulla sconfitta in Gara 1

LeBron James su Lillard: “È il più sottovalutato di tutti, ma merita rispetto”