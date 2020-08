NBA, Chris Paul su Harden: “Non ci parliamo più da tempo”

È ormai passato più di un anno dalla clamorosa trade che aveva portato Chris Paul ad OKC in cambio di Russell Westbrook dopo alcuni dissidi interni con James Harden che – secondo quanto riportavano all’epoca i principali media americani – avevano costretto lo stesso play a chiedere a Houston di essere ceduto. Detto fatto, in poco più di due settimane. Ora, il destino metterà di fronte nel primo turno di questi Playoff NBA 2020, proprio Houston e Oklahoma. Harden e Paul. CP3 aveva quindi commentato in questo modo – ad Oklahoman.com – la separazione con la franchigia texana:

“Auguro tutto il meglio possibile a Houston. Come ho già detto una volta, le persone cercano sempre di raccontare la tua storia e di dire la tua verità. Devo essere quello che sono e continuare a farlo, penso che tutto il resto tornerà a posto.”

Nelle ultime ore il play dei Thunder è stato nuovamente incalzato sul rapporto con James Harden e sullo stato attuale delle cose. Questa la curiosa risposta di Paul:

“Non parliamo né comunichiamo, ma va tutto bene. Gli auguro il meglio. A volte hai compagni di squadra per un periodo di tempo e va bene. Ci auguriamo ogni bene per il nostro futuro e se non parliamo non significa che siamo per forza nemici”.

Alle 00.30 andrà in scena il primo appuntamento della serie tra Rockets e Thunder con Westbrook ancora ai box per il problema al quadricipite destro e non ancora sicuro di quando potrà tornare a disposizione. Mike D’Antoni lunedì ha dichiarato di sperare in buone notizie nella giornata di oggi.

