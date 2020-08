NBA, LeBron James supera Kobe in triple doppie

LeBron James riesce a fare la storia e superare record anche nelle partite non vinte, come successo stanotte in Gara 1 contro i Portland Trail Blazers. Nella sconfitta dei suoi, James ha messo a tabellino l’ennesima tripla doppia, sorpassando nella classifica dei Lakers, un simbolo della franchigia, Kobe Bryant.

Un altro traguardo per LeBron, e il fatto che superi proprio Kobe in questa categoria, ha un che di sentimentale, dopo quanto accaduto lo scorso Gennaio.

La cosa straordinaria però, è che James ha ottenuto questo traguardo giocando solo due stagioni con i giallo-viola, mettendo a segno 22 triple doppie. Kobe, appena superato in classifica, ne aveva messe a segno 21 in 18 stagioni; questo non fa altro che migliorare la concezione del giocatore a tutto tondo che è il Re.

In ogni caso, i Lakers arrivavano al primo turno da favoriti contro i Blazers stabilitisi all’ottavo posto. Non c’è da dimenticare però che Portland è in una scia di vittorie molto importante dopo aver conquistato prima l’ottavo posto, e poi l’aver vinto il play-in contro i Grizzlies. Inoltre Damian Lillard, il faro della squadra, è in uno stato di forma eccezionale dopo aver vinto il premio di MVP della bolla, grazie agli exploit avuti proprio nei seeding games. Se c’è qualcuno che può guidare Portland dopo la vittoria di ieri, e sperare nel passaggio del turno, è proprio Dame Dolla.

Al contrario la squadra di Los Angeles ha avuto qualche problema sin dalla ripartenza, nonostante il primo posto fosse ampiamente blindato. Bisogna vedere come cambierà l’attitudine della squadra dopo la sconfitta di ieri sera; per ora, LeBron sembra aver già inserito la marcia Playoff, e i compagni saranno sicuramente pronti a seguirlo.

