NBA, il commento di LeBron sulla sconfitta in Gara 1

Nella partita della notte tra Lakers e Portland, la squadra guidata da Lillard e McCollum ha avuto la meglio, portandosi a casa gara 1. LeBron James ha messo a referto una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist, la quale non è però bastata ad evitare la sconfitta. The King ha poi parlato della sconfitta con i giornalisti, sottolineando la cattiva prestazione difensiva contro Lillard e compagni:

“Abbiamo avuto un paio di crolli, e non possiamo permetterci di sbagliare contro una squadra calda al tiro come Portland. E poi ci sono stati questi due ‘mostri’ [Lillard e McCollum, N.d.A.] che nel finale hanno segnato diverse triple molto importanti, e poi anche Melo e Gary Trent hanno segnato tiri più tardi. Segnare 5 triple nel finale, nonostante abbiamo fatto un eccellente lavoro in difesa, gli ha permesso di vincere la partita […] In difesa dobbiamo seguire il game plan, soprattutto in una partita di Playoff. Abbiamo difeso molto duramente in difesa, ma abbiamo anche commesso degli errori che ci hanno portato alla sconfitta”

LeBron ha parlato anche della metà campo offensiva dei Lakers:

“Abbiamo avuto delle grandi opportunità in attacco ma non siamo riusciti a sfruttarle. Non c’è niente da dire riguardo questo. Abbiamo creato molto, semplicemente oggi è stata una giornata no. Abbiamo tirato 5/35 dall’arco dei 3 punti e abbiamo sbagliato 11 tiri liberi. In una partita così tirata, sono tutti fattori che incidono. Dobbiamo imparare a segnare i punti facili, i tiri liberi, sfruttare tutte le occasioni”

Un altro giornalisti ha poi domandato quali sono le differenze in una gara di Playoff giocata in queste condizioni, e come questa differenza possa danneggiare il nativo di Akron:

“Come continuo a dire da molto, tutto questo è diverso, veramente diverso. Siamo nella bolla senza tifosi, ma finché io riesco a rimanere concentrare sulla partita, non mi cambia molto. Giocare ad alto livello, fare belle giocate e aiutare i compagni a vincere, è sempre la stessa cosa per me. Non è cambiato niente da prima sotto questo aspetto”

