Tra poche ore sarà ufficialmente il turno dei Los Angeles Lakers che bagneranno il loro esordio ai Playoff NBA 2020 contro i Portland Trail Blazers di Damian Lillard. Lo stesso play della compagine dell’Oregon viene da una serie di prestazioni clamorose durante le ultime uscite che gli han permesso di conquistare il riconoscimento di MVP della bolla di Orlando. Nella vigilia della partita contro Portland, LeBron James ha commentato l’interessante matchup contro una squadra che nelle ultime stagioni si è sempre ritagliata il suo spazio nella postseason:

“Non li considero davvero come una tipica squadra da ottavo posto, e non ho questo tipo di retropensiero dentro di me nel preparare la partita. Siamo due squadre che hanno la capacità di avanzare, abbiamo entrambe una potenza di fuoco ottima per affrontare qualsiasi squadra. Non importa chi.”

Poi, il suo pensiero su Damian Lillard:

"One of the most underappreciated, underrated players that we have in our game."@KingJames talks Dame Lillard ahead of the Lakers’ first round matchup vs. the Blazers with @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/9cz5e2HJtc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 18, 2020