Space Jam 2: ecco le nuove divise

Si avvicina sempre di più la data di uscita di Space Jam 2, in programma per il 16 luglio prossimo negli Stati Uniti. La commedia registrata in live action con l’aggiunta di parti animate cercherà di replicare il successo raggiunto dal suo prequel, uscito nel 1996 con Michael Jordan protagonista. Il nuovo film vedrà LeBron James ereditare il ruolo di MJ.

E potremo anche vedere i cameo dei giocatori NBA Klay Thompson, Anthony Davis, Chris Paul, Damian Lillard e Kyle Kuzma, oltre alle giocatrici della WNBA Diana Taurasi, Nneka e Chiney Ogwumike. Non vedremo invece né Giannis Antetokounmpo, tiratosi fuori dalle riprese, né Alex Caruso. E non ci sarà neanche Nick Young, nonostante avesse affermato che con lui Space Jam 2 sarebbe stato un vero successo.

Intanto possiamo gustarci le nuove divise disegnate per il film. UNINTERRUPTED, la compagnia di LeBron, ha rilasciato un tweet, il quale mostra la stella dei Lakers con addosso la divisa di Space Jam.

A giudicare dai colori accesi, la maglia sarà molto diversa da quella indossata da Jordan nel primo film. Rimarrà però la scritta “Tune Squad” al centro della divisa, e il logo circolare dei Looney Tunes si troverà invece sul lato sinistro. LeBron ha inoltre scelto il numero 6, indossato ai Miami Heat, invece del 23, già indossato da Michael Jordan per il primo film della serie.

Oltre ai cameo dei giocatori NBA e WNBA, potremo vedere i più famosi personaggi dei cartoni animati dei Looney Tunes, come Bugs Bunny, Daffy Duck e Lola Bunny, solo per citare i più famosi. Faranno parte del cast anche gli attori Don Cheadle, che interpreterà il cattivo del film, e Sonequa Martin-Green nel ruolo di Savannah James, moglie di LeBron.

