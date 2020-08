Lo “Show” di botta e risposta tra Shaquille O’Neal e Charles Barkley su TNT continua

Shaquille O’Neal e Charles Barkley entrano nuovamente in scena su TNT, anche nella bolla di Orlando.

Le due leggende dell’NBA stavano portando avanti un altro dei loro accesi dibattiti e Shaq, tanto per cambiare, ha detto a Barkley che sapeva meglio ciò di cui si stava parlando. Per analizzare la partita cruciale tra i Portland Trail Blazers e i Brooklyn Nets, infatti, Shaq ha affermato di essere l’uomo giusto poiché ha avuto più esperienza durante la sua carriera:

“Prima di tutto, parlo perché non sono solo un grande difensore, ma soprattutto perché ho molta esperienza in campionato. So di cosa diavolo sto parlando”.

Dopo tutto, Shaq è un 4 volte campione NBA e 3 volte membro del secondo All-Defensive Team NBA. La leggenda dei Los Angeles Lakers stava analizzando il modo in cui gli altri membri di una qualsiasi squadra dovrebbero essere in grado di aiutare e completare le loro stelle.

Poi ha fatto i complimenti ad alcuni dei giocatori chiave più popolari con cui ha giocato ai tempi, sia ai Lakers che ai Miami Heat. In risposta, Barkley ha spostato l’argomento sulle numerose corse ai Playoffs e le lotte per vincere il titolo. Senza peli sulla lingua gli ha detto:

“Non dimenticarti di Kobe e Dwyane Wade, che hanno portato avanti il tuo culo grasso”.

Non è certo la prima volta che i due si scambiano battute o insulti del genere. Spesso, infatti, nella trasmissione i due finiscono per litigare, discutere apertamente o addirittura cominciano a sfidarsi, pur di prevalere sull’altro. Sempre sotto una chiave comica ovviamente.

Sfortunatamente, la discussione tende a chiudersi quando Shaq tira fuori l’asso nella manica, ovvero quando ricorda che è stato nominato MVP delle finali NBA in tre delle sue quattro apparizioni alle NBA Finals. Ma questo non impedirà a Chuck di punzecchiare il compagno di trasmissione e ex avversario ogni volta che ne ha la possibilità.

