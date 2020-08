Nel 2021, finalmente, potremo assistere a Space Jam 2, film sequel del primo famoso episodio che ha visto come protagonista Michael Jordan. Ebbene, ora è il turno di vedere in pellicola uno come LeBron James. C’è grande attesa dietro a questo progetto fortemente voluto dalla stessa stella dei Los Angeles Lakers. Il famoso sito americano TMZ è riuscito ad avere l’audio integrale del discorso di LeBron nel momento della chiusura definitiva delle riprese. Queste le parole del nativo di Akron:

“Devo essere completamente onesto: quando ho scoperto della possibilità del progetto, mi sono detto ‘È Space Jam! È il film che ho visto e rivisto quando ero ragazzino’. Ci sono persone in quel film che considero i miei idoli, perciò dovevo assolutamente farlo. Non avrei mai potuto dire di no a Space Jam. Poi quando ho visto quanto sarebbe stato impegnativo il calendario dei lavori — 58 giorni di riprese, 12-14 ore al giorno per cinque e a volte sei giorni alla settimana: siamo diventati una famiglia — ho quasi avuto un ripensamento, ma era un’opportunità unica nella vita. Ero solo un ragazzino da Akron, Ohio — una piccola città al di fuori di Cleveland. Vengo da una casa con un solo genitore, sono figlio unico, mia madre non aveva assolutamente nulla. Camminava in giro per il liceo quando aveva 16 anni e mi portava già in grembo. Non ci si aspetta che uno come me arrivi fino a qui. Essendo cresciuto nei sobborghi da ragazzino afro-americano, non c’erano possibilità che io ne uscissi bene. Ora invece sono un adulto afro-americano con tre figli e sono riuscito a emergere dalla situazione in cui ero. Un’opportunità come questa è un motivo di orgoglio in più per me. Voglio ringraziarvi tutti: senza di voi non sarei stato nulla.”