LeBron James svela la copertina di Space Jam 2

Dopo una lunga attesa, ecco finalmente svelato il titolo e la copertina ufficiale del nuovo Space Jam 2, con attore protagonista LeBron James.

Il sequel del film uscito nel 1996 prende il nome di “Space Jam 2, a New Legacy”, a dare l’informazione lo stesso LeBron tramite un post sui social in cui ritrae il cappellino con il logo ufficiale del film.

Quel 2021 nella descrizione del post fa pensare anche alla data di uscita del film. La stella del Los Angeles Lakers, infatti, tempo fa aveva ricordato che, nonostante l’emergenza COVID-19, l’obiettivo fissato è quello di far uscire il prodotto a giugno 2021.

Adesso manca solo l’arrivo del trailer ufficiale per aumentare la curiosità e la voglia di vedere il film. Non ci resta che aspettare e goderci gli attimi di attesa pronti per, si spera, un sequel alla pari dell’originale.

