Brutte notizia in casa Boston Celtics. Dopo un’approfondita risonanza magnetica, lo staff medico della compagine del Massachusetts ha stimato in 4 settimane di stop l’infortunio alla caviglia destra accusato da Gordon Hayward durante gara 1 della scorsa notte contro i Philadelphia 76ers. Hayward, in quell’occasione, aveva tentato di assicurarsi un rimbalzo difensivo con 3.25 minuti rimanenti sul cronometro durante il quarto quarto, ma si è slogato la caviglia mentre atterrava sotto canestro.

La timeline di rientro prevista per l’ala dovrebbe impedirgli di tornare in campo almeno fino alle finali della Eastern Conference, sempre se Boston riuscirà ad avanzare nella complicata lotta dei Playoff. Le finali di Conference sono programmate per iniziare il 15 settembre.

Il 30enne, nella partita di ieri ha chiuso con 12 punti, 4 rimbalzi, 4 palle recuperate e 3 assist in 34 minuti. I Celtics hanno poi vinto contro i 76ers con il risultato finale di 109-101.

