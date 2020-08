Playoff NBA, Mike Conley torna nella bolla: potrebbe giocare Gara 3

Dopo aver assistito alla nascita di suo figlio a Columbus (Ohio), Mike Conley ha deciso di tornare immediatamente nella bolla di Orlando per cercare di tornare a disposizione di Quin Snyder il primo possibile. Il playmaker, infatti, ha saltato Gara 1 dei suoi Utah Jazz usciti sconfitti contro i Denver Nuggets nonostante una prestazione irreale di Donovan Mitchell da 57 punti. Conley è ora in quarantena presso la sua stanza nel World Disney Resort, secondo i dettami del protocollo NBA che prevede un periodo in isolamento per coloro che entrano nella bolla dall’esterno. Inoltre, l’ex Memphis dovrà registrare due tamponi negativi nel corso di 48 ore prima di potersi riunire con i propri compagni.

La speranza per Utah è quello di riaverlo a disposizione per Gara 3. Dopo un problematico inizio di stagione con la compagine di Salt Lake City, Conley sembra aver ritrovato il giusto ritmo seconda metà della regular season e, specialmente, nelle ultime 8 partite di seeding ad Orlando. Dal 1 febbraio in poi, il 32enne ha viaggiato con 17 punti di media, 4.9 assist e 3.6 rimbalzi con il 41.9% di tiri realizzati dalla lunga distanza.

Il contributo offensivo di Conley sarebbe certamente un vantaggio per i Jazz che devono già fare i conti con l’assenza forzata di Bojan Bogdanovic, secondo miglior scorer della squadra.

