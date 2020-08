NBA, Aaron Gordon salterà Gara 1 contro i Bucks

L’ala esplosiva dei Magic Aaron Gordon e la guardia Michael Carter-Williams saranno costretti a saltare Gara 1 contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo.

La squadra ha annunciato che Gordon salterà la partita per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Invece Carter-Williams sarà indisponibile per un’infiammazione al tendine del piede sinistro.

Secondo l’allenatore dei Magic Steve Clifford, Gordon dovrebbe essere disponibile in vista di Gara-2. Sicuramente per i Magic la sfida contro i Bucks sarà ancora più dura in seguito all’assenza di due pedine fondamentali come Gordon e Carter-Williams.

Milwaukee, nonostante un record di 3-5 nelle partite finora disputate all’interno della bolla, è nettamente favorita sui rivali. Anche Orlando ha un record di 3-5 nella bolla, ma non ha lo stesso roster dei Bucks, che per il secondo anno consecutivo hanno ottenuto il miglior piazzamento nella Eastern Conference.

Le esigue speranze che i Magic hanno di passare il turno sono concentrate nella completa guarigione di Gordon e Carter-Williams.

