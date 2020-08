L’immagine di Gordon Hayward che lascia il campo contro i Philadelphia 76ixers ha lasciato tutti i fan dei Celtics spaventati. Con ancora tre minuti da giocare dell’ultimo quarto di gara 1, Hayward è dovuto uscire dopo un contatto contro Joel Embiid.

Nel tentativo di tenere l’avversario camerunense fuori lontano dal tabellone, il giocatore dei nero-verdi è caduto male sulla caviglia, la quale ha avuto una torsione innaturale. Hayward è rimasto sdraiato sotto il canestro finché l’azione non si è conclusa, per poi essere aiutato ad uscire dallo staff.

Gordon Hayward being helped off the court after appearing to injure his ankle. pic.twitter.com/ePanph0cwZ — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) August 18, 2020

Il giocatore dei Celtics è atteso da una risonanza magnetica che proverà la gravità dell’infortunio; Gordon Hayward è stato visto lasciare l’arena in stampelle e con il piede in un appoggio per evitare ulteriori pesi alla caviglia.

Una delle forze di Boston è la versatilità dei giocatori in campo, e il poter combinare assieme giocatori come Jaylen Brown, Hayward e Jayson Tatum per creare varietà in campo, e dare alternative sia in attacco che in difesa. I Celtics hanno comunque vinto gara 1 contro gli avversari di Philadelphia ma con uno dei loro giocatori migliori mancante, non sarà così facile dominare la serie.

Hayward dal suo canto, ha avuto un buon impatto sulla partita, prima di lasciare il campo, mettendo a segno 12 punto, con 5 su 13 dal campo. Anche il coach dei Celtics Brad Stevens è intervenuto a fine partita, dicendo di non avere dettagli sull’infortunio del proprio giocatore.

Brad Stevens says he "doesn't know the severity" of Hayward's injury, but he's "clearly in some pain." pic.twitter.com/BlZgLm10O6 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) August 18, 2020

