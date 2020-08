I Denver Nuggets vincono gara 1 dopo una lotta durata più di 50 minuti contro gli Utah Jazz. La squadra del Colorado, dopo un buon inizio, ha faticato a contenere le incursioni offensive di un clamoroso Donovan Mitchell (57 punti a fine partita per lui, ndr) che ha provato in tutti i modi a tenere in partita i suoi e conquistare una W importantissima.

Primo quarto

Nei primi 12 minuti sono i Nuggets a prendere per mano la partita con più energia e, soprattutto, precisione dal campo. Questo perché la squadra di Mike Malone decide di aggredire gli avversari dal perimetro: arrivano ben 7 triple su 14 tentativi nel primo quarto per loro. Buone le incursioni offensive di Michael Porter Jr. e del solito Nikola Jokic. Si termina sul 31-25 a favore dei Nuggets.

Secondo quarto

Nel secondo parziale Utah sembra poter rispondere a Denver per voce di Donovan Mitchell che firma un parziale di 10-0 che rimette i Jazz a stretto contatto. L’approccio positivo, però, dura solo qualche minuto perché dall’altra parte si accende Jamal Murray, autore di un paio di triple – nel controparziale di 7-0 – che aiutano i Nuggets a rispedire gli avversari a debita distanza. Nel frattempo si iscrivono alla gara anche PJ Dozier e Monte Morris, mentre Nikola Jokic continua la sua produzione offensiva. Primo tempo che termina con il vantaggio di Denver sul 59-52.

Terzo quarto

Si torna in campo e ancora una volta Mitchell prende per mano la sua squadra firmando subito un nuovo parziale di 7-0 che significa punteggio in parità sul 59-59 e timeout immediato di Denver con 9.26 minuti sul cronometro. Al rientro dalla pausa, la squadra del Colorado ricomincia a macinare punti con un paio di azioni di alto livello di Michael Porter Jr, ma Utah sembra avere più fiducia anche perché può contare sul talento di Mitchell che, manco a dirlo, mostra per l’ennesima volta tutto il suo repertorio tra tripla in step-back, assist al bacio e layup nel traffico in faccia a Jokic. I Jazz segnano così il sorpasso nel punteggio (70-68) quando mancano 4 minuti sul cronometro. Era dal 14-12 nel primo quarto che la compagine di Salt Lake City non si trovava davanti. Il terzo quarto termina quindi sull’83-78 a favore di Denver.

Quarto quarto

Gli ultimi 12 minuti attendono una reazione da parte della squadra di Mike Malone che effettivamente arriva. Denver torna sul -1 a 7.46 dal termine grazie ad una tripla importantissima realizzata da Paul Millsap su assist di Murray. Utah, invece, si fa vedere con Ingles, Jordan Clarkson e Juwan Morgan, alla sua 22esima partita nella lega. A 6.40, Denver compie il nuovo sorpasso dopo un bullet pass di Nikola Jokic che manda a canestro Jerami Grant. Risultato sul 94-93 a favore dei Nuggets.

Da questo momento in poi è ancora una volta il turno di Donovan Mitchell che si infiamma e realizza i 9 successivi punti per Utah per il +4 (102-98) a 4.30 dal termine. Arriva, però, l’immediata risposta di Nikola Jokic: prima realizza una bomba, poi un layup di elevata difficoltà per il controsorpasso di Denver. Utah si affida ‘stranamente’ alle sapienti mani di Mitchell, il quale prima si permette di distribuire un assist clamoroso per la facile schiacciata di Gobert e poi realizza altri 5 punti di fila scollinando oltre i 40 punti realizzati. Con Utah sul +4 a 2 minuti dal suono della sirena, ci pensa Jamal Murray a riportare sotto i suoi con due bombe consecutive e un jump shot che ribaltano la partita (111-113 a 1 minuto dalla fine). Ebbene, Mitchell è infinito e risponde nuovamente con un tiro dalla media (113-113), mentre Denver va in lunetta con Nikola Jokic (113-115). A 26 secondi, l’ultimo possesso Utah va chiaramente nelle mani della guardia tiratrice classe 1996 che subisce un fallo e segna i due liberi successivi.

Per a @StatHead search, Donovan Mitchell is the youngest player to score 50+ in a playoff game since Michael Jordan's 63 vs. the Celtics. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 17, 2020

Jokic, ad una manciata di secondi dalla fine, prova un difficile layup contro Rudy Gobert: conclusione che si spegne sul ferro mentre la sirena sancisce la parità sul 115-115 a fine tempi regolamentari. Sarà overtime.

What a finish to regulation of Game 1! Mitchell gets to 51 at the line and Joker just misses at the buzzer! OT NOW on ESPN. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/zCjUxpdEAV — NBA (@NBA) August 17, 2020

Overtime

Il supplementare comincia con il reverse layup di Jamal Murray che in attacco continua a prendere decisioni giuste. Utah invece sembra aver finito la benzina e si rende protagonista di una paio di palle perse sanguinose. La squadra di Malone ne approfitta e segna un paio di bombe che significano +8 (115-123) a 2.29 dal termine. Utah accusa il colpo e non è più in grado di reagire con i Nuggets che vanno così a chiudere la partita fissando il risultato finale sul 133-122.

Per Denver da segnalare i 36 punti di Jamal Murray, così come la doppia-doppia da 29 punti + 10 rimbalzi di Nikola Jokic. Bene anche Jerami Grant (17) e Monte Morris (14). Dall’altra parte da evidenziare la clamorosa prestazione di Donovan Mitchell (57 punti, ma anche 9 rimbalzi e 7 assist) così come quelle di Joe Ingles (19) e Jordan Clarkson (18).

Utah Jazz-Denver Nuggets 125-135 dts

Playoff NBA 2020: calendario Utah Jazz-Denver Nuggets

Gara 1: lunedì 17 agosto, ore 19:30

Gara 2: mercoledì 19 agosto, ore 22

Gara 3: venerdì 21 agosto, ore 22

Gara 4: domenica 23 agosto, ore 3

Gara 5*: martedì 25 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 6*: giovedì 27 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 7*: sabato 29 agosto, TBD (*se necessaria)

