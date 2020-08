Durante il primo turno dei Playoff sono successe parecchie cose, una di queste riguarda Kristaps Porzingis. Durante gara 1 contro i Los Angeles Clippers, partita persa per 118-110, il giocatore dei Dallas Mavericks è stato espulso nel terzo quarto.

kristaps picked up his second tech here and has been ejected pic.twitter.com/C4nKjRvfJT — Dan Favale (@danfavale) August 18, 2020

Secondo la maggior parte dei giocatori NBA, entrambi i falli tecnici sono stati fischiati ingiustamente e considerati quasi oltraggiosi per il giocatore. Il secondo addirittura, non riguardava neanche Porzingis in prima persona. Doncic e Marcus Morris Sr. si sono agganciati a pochi passi dal pitturato, quando è stato chiamato il fallo a favore di Luka Magic. La tensione è continuata a crescere tra i due, che hanno iniziato a discutere, ed è in questo momento che è intervenuto Porzingis spingendo via l’avversario.

Dopo una riflessione, l’arbitro ha optato per un doppio fallo sia a Morris che a Porzingis. Per il cestista lettone è arrivato perciò il secondo tecnico dopo il primo, fischiato per aver dato un rabbioso pugno in aria dopo una chiamata fallosa che non gli era piaciuta, e l’espulsione.

L’arbitro è diventato bersaglio di critiche, soprattutto tra i colleghi dell’ala grande dei Mavs, che hanno utilizzato Twitter per esprimere il loro dissenso. Anche lo stesso coach dei Los Angeles Clippers, Doc Rivers, ha ammesso di non aver apprezzato la decisione, ma di aver dovuto sfruttare questo vantaggio a suo favore. Le critiche riguardano soprattutto l’entità dei falli, considerati troppo esagerati, considerato il contesto dei Playoff NBA.

In particolar modo il primo fallo, in cui Porzingis ha semplicemente dato un pugno in aria, con nessuno vicino, in modo assolutamente innocuo.

In ogni caso, questa situazione ha creato il primo “What if?” dei Playoff NBA di quest’anno, e lo stesso Porzingis ha ammesso di dover migliorare il suo aspetto caratteriale, provando a tenere a bada le sue emozioni in momenti caldi della partita.

La sua uscita è avvenuta con ancora 9 minuti da giocare nel terzo quarto, con 14 punti e 6 rimbalzi sul tabellino per lui, chissà se questo episodio andrà a definire l’intera serie.

