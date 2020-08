Incredibile ma vero a Disney World. Gli Orlando Magic hanno vinto gara 1 del primo turno di Playoff NBA contro dei spenti Milwaukee Bucks. La numero 8 del seeding della Eastern Conference ha infatti giocato meglio lungo tutti i 48 minuti, sorprendendo la compagine allenata da Mike Budenholzer. Milwaukee è stata in vantaggio solamente nei primi minuti del primo quarto, prima di cedere punto su punto nel resto del match. Dopo 12 minuti il punteggio recitava 33-23 già in favore di Orlando. Invariata la situazione nel secondo quarto con i Bucks che non sono riusciti ad accorciare lo svantaggio nonostante un buon Antetokounmpo. Il primo tempo si è concluso così sul 62-52.

Dopo l’intervallo Milwaukee ha tentato una reazione arrivando anche ad una manciata di punti di distanza, prima di sprofondare nuovamente sul -13 (92-79) al termine del terzo quarto. Gli ultimi 12 minuti, così, sono più o meno di gestione per i Magic che sono riusciti a contenere la voglia di rientro da parte di Giannis & Co, fissando il risultato finale sul 122-110.

Per Orlando da sottolineare la clamorosa prestazione di Nikola Vucevic, autore di 35 punti + 14 rimbalzi (5/8 dall’arco), e Terrence Ross (18). Per Milwaukee invece non sono serviti i 31 punti di Giannis Antetokounmpo serviti da 17 rimbalzi e 7 assist. Male Khris Middleton con soli 14 punti a referto.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 20 agosto in cui la compagine del Wisconsin sarà attesa dall’obbligato riscatto se non vorrà ritrovarsi in una posizione scomoda in questo primo turno di Playoff NBA. Certamente il segnale lanciato nella giornata di oggi non è stato positivo.

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 110-122

Playoff NBA 2020: calendario Milwaukee Bucks-Orlando Magic

Gara 1: martedì 18 agosto, ore 19:30

Gara 2: giovedì 20 agosto, ore 24.00

Gara 3: sabato 22 agosto, ore 19.00

Gara 4: lunedì 24 agosto, ore 19.30

Gara 5*: mercoledì 26 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 6*: venerdì 28 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 7*: domenica 30 agosto, TBD (*se necessaria)

