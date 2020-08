Mercato NBA, Isaiah Thomas vorrebbe giocare per gli Warriors

Isaiah Thomas si è candidato ad essere un possibile innesto per i Golden State Warriors. Secondo Clutchpoints.com, Thomas si aspetta un ritorno ai vertici per Golden State che vogliono costruire una squadra per tentare la scalata al titolo NBA. In questo scenario, il folletto 2 volte All-Star avrebbe un ruolo importante in uscita dalla panchina.

Il rumor di mercato NBA è nato dopo un botta e risposta su Twitter. Isaiah Thomas ha risposto a un tweet di Jared Dudley, nel quale parlava della stagione 2020-2021 dei Golden State Warriors.

I need that warriors action. I’ll come off the bench serving!!! https://t.co/0dnyLQHdJD — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 15, 2020

L’ultima avventura NBA di Thomas si è conclusa quest’anno, con 40 partite giocate con i Washington Wizards. A febbraio, i Wizards hanno spedito il 31enne ai Los Angeles Clippers, in una trade a tre che ha coinvolto anche i New York Knicks. I Clippers hanno tagliato Thomas nel giro di due giorni, lasciandolo senza squadra.

Thomas vorrebbe un’altra sfida per rilanciare la sua carriera. Un accordo con i Golden State Warriors lo rimetterebbe all’interno di un progetto ambizioso. Da quando ha lasciato i Celtics, dopo una stagione da candidato MVP, la sua carriera ha preso rapidamente una piega negativa. Gli svariati infortuni hanno sicuramente contribuito al declino di Thomas.

D’altro canto, Golden State vuole aggiungere dei giocatori al roster durante l’offseason. Thomas sarebbe sicuramente una scommessa a basso costo, ma che potrebbe rivelare delle sorprese positive. Dalla panchina potrebbe essere un valore aggiunto per gli Warriors 2020-2021.

