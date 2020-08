NBA Awards nella bolla: Lillard nominato MVP

La NBA ha annunciato pochi minuti fa che Damian Lillard, guardia dei Portland Trail Blazers, è stato nominato all’unanimità Player of the Seeding Games. A riportare la notizia per primo è stato Tim Reynolds di The Associated Press. Lillard è ovviamente stato inserito anche all’interno del All-Seeding Games first-team dopo aver viaggiato con una media di 37.6 punti, 9.6 assist e 1.4 rubate durante la ripartenza nella bolla. Monty Williams, invece, è stato nominato miglior allenatore del World Disney Resort dopo aver condotto i suoi Phoenix Suns al clamoroso record di 8-0.

All-Seeding Games first team

GIOCATORE SQUADRA Damian Lillard Portland Trail Blazers Devin Booker Phoenix Suns James Harden Houston Rockets Luka Doncic Dallas Mavericks T.J. Warren Indiana Pacers

Lillard, Booker e Doncic sono stati selezionati all’unanimità all’interno della prima squadra degli NBA All-Seeding Games. Booker ha messo a ferro e fuoco le intere difese avversarie con una media di 30.5 punti e un ottimo 50.3% dal campo. Bene anche Doncic che ha recentemente superato Magic Johnson come il più giovane giocatore nella storia della NBA a guidare la lega per numero di triple doppie in una singola stagione. Infine c’è TJ Warren, esploso con la canotta degli Indiana Pacers.

All-Seeding Games Second Team

GIOCATORE SQUADRA Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Kawhi Leonard Los Angeles Clippers Caris LeVert Brooklyn Nets Michael Porter Jr. Denver Nuggets Kristaps Porzingis Dallas Mavericks

