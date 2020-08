NBA: i Lakers indosseranno una divisa dedicata a Kobe Bryant

I Los Angeles Lakers sono pronti ad iniziare la propria cavalcata Playoff. Ora che l’accoppiamento del primo turno è stato definito, i gialloviola possono pensare a come affrontare gli ostici Portland Trail Blazers.

LeBron e compagni hanno ovviamente tutti i favori del pronostico e, salvo altre prestazioni clamorose di Damian Lillard, la strada per il secondo turno Playoff sembra essere decisamente alla portata.

In vista di un avanzamento, i Lakers hanno già pensato ad una divisa speciale da indossare. Questo è l’anno della tragedia di Kobe Bryant, che ha segnato indelebilmente il mondo sportivo e in particolare proprio quello dei Lakers. Per onorare la memoria del numero 24, i gialloviola hanno deciso di indossare una divisa particolare, ma solo a partire dal secondo turno dei Playoff.

La divisa dovrebbe essere rilasciata ufficialmente il 24/8, quello che a Los Angeles diventerà ufficialmente il “Kobe Bryant day”. Le prime indiscrezioni parlano di una divisa completamente nera, con dettagli gialli e una fantasia che dovrebbe ricordare la pelle di un serpente:

For those wondering pic.twitter.com/V1KOp1vo2D — Todd ( “MAMBA 4 LIFE !”) (@cyrilicioushawk) August 17, 2020

Il motivo per cui i Lakers aspetteranno il secondo turno è presto detto. La divisa “in trasferta” (seppur appaia difficile parlare di trasferta in un campo neutrale come quello di Orlando) dei Portland Trail Blazers è per gran parte nera e renderebbe quindi impossibile l’utilizzo.

Chissà se la possibilità di indossare questa edizione speciale non possa essere, per i Lakers, di ulteriore stimolo in vista della serie con Portland, che inizierà martedì.

Leggi anche:

NBA Playoff Preview: Toronto Raptors vs Brooklyn Nets

Damian Lillard: “La schiena di McCollum è messa male ma per lui non è una scusa”

Mike Conley lascia la bolla per la nascita del figlio