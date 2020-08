NBA, la cerimonia Hall of Fame 2020 verrà celebrata nel 2021

La cerimonia della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame riguardante la classe del 2020, ha finalmente una nuova data ufficiale, nel 2021. L’annuncio è arrivato proprio stanotte, e la classe 2020 guidata dal compianto Kobe Bryant, da Tim Duncan e Kevin Garnett verrà celebrata nel weekend tra il 13 e il 15 Maggio 2021.

La cerimonia era inizialmente in programma per la fine di Agosto, tra il 28 e il 30. Nell’annuncio, l’Hall of fame ha specificato che sperava di trovare una data disponibile entro l’Ottobre del 2020. A causa della pandemia da coronavirus, ciò non è stato ovviamente attuabile. Inoltre nel comunicato si spiega come la pandemia avrà un impatto significativo per quanto riguarda l’economia di tutti quelli che negli anni hanno lavorato per l’Hall of Fame stessa.

“Queste persone hanno avuto una grande parte nel successo della Hall of Fame durante gli ultimi anni. La decisione di riprogrammare la cerimonia per Maggio dell’anno prossimo, assieme alle visite diminuite al museo e un futuro incerto per quanto riguarda il basket scolastico in questo autunno ci ha portato a compiere decisioni difficili. Il nostro obiettivo è di conservare risorse e stabilizzarci nel 2021, per tornare a crescere nel 2022 e oltre.”

Ricordiamo inoltre come la classe del 2020 sia considerata una, se non la migliore classe di sempre dell’Hall of Fame. Bryant e Duncan sono chiaramente un’elite anche all’interno dei giocatori NBA da Hall of Fame, e Garnett potrebbe essere tirato all’interno del discorso molto facilmente. Il trio ha collezionato assieme 48 nomine all’All-Star Game, 29 nomine nella squadra difensiva dell’anno, 11 titoli NBA e 4 premi MVP.

