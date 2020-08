NBA, Sacramento Kings: Peja Stojakovic si dimette da assistant GM

Dopo il terremoto in casa Sacramento cominciato nelle scorse ore da Vlade Divac, sono arrivate le inevitabili dimissioni anche da parte di Peja Stojakovic, suo vice GM. La decisione è arrivata un giorno dopo quella dello stesso Vlade. Stojakovic occupava tale carica da maggio 2018 dopo aver prestato servizio in precedenza come “director of player personnel” nel 2015. Peja è stato anche GM della squadra affiliata alla G League di Sacramento, gli Stockton Kings.

“È stata una grande gioia e onore lavorare nel front office dei Kings negli ultimi cinque anni. Voglio ringraziare l’organizzazione e soprattutto gli incredibili tifosi in giro per il mondo per il loro supporto nel corso degli anni. Sacramento sarà sempre la mia casa e auguro tutto il meglio a questa franchigia.”

I Kings hanno scelto Stojakovic al 14esimo posto nel Draft del 1996. Ha trascorso otto stagioni con il club, segnando una media di 18.3 punti ad allacciata di scarpe, guadagnando tre selezioni All-Star. Stojakovic è il leader assoluto della franchigia per quanto riguarda i tiri realizzati dall’arco e come percentuale di tiri liberi. Il 43enne è il giocatore più recente a vedere un suo numero ritirato dalla squadra.

