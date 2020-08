Se durante l’offseason dell’anno passato, l’unanimità delle attenzioni era inevitabilmente incentrata attorno a Zion Williamson, è senza dubbio Ja Morant la stellina del draft del 2019 ad aver illuminato i campi della NBA.

Nonostante la sconfitta rimediata nello spareggio Playoff contro i Portland Trail Blazers, il giovane rookie dei Memphis Grizzlies ha saputo giocare comunque la sua ennesima partita di grande spessore, nonostante, come riportato nel post gara, un infortunio al pollice.

È dalla partita disputata contro i Toronto Raptors che sto giocando con il pollice fratturato. Quello che intendo sottolineare è che io darò sempre il massimo in campo, indipendentemente dalla situazione e senza mai tirarmi indietro. Non mi arrenderò mai. Credo di aver ormai compreso cosa sia necessario fare per vincere. Ho imparato davvero molto, soprattutto grazie a tutte le gare che ho avuto l’opportunità di disputare durante l’arco della stagione. La gente cerca di mettermi molta pressione sulle spalle, ma non bisogna dimenticarsi di come sia solo un rookie in questo ambiente. Ho compiuto 21 anni solo un paio di giorni fa. In questo punto della mia carriera, sono ancora in una fase di apprendimento, ma non ho di che lamentarmi, dato che sono circondato dai ragazzi giusti intorno a me. Mi sono sempre sentito in costante miglioramento con l’avanzare della stagione.