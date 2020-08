NBA, Damian Lillard: “La schiena di McCollum è messa male ma per lui non è una scusa”

CJ McCollum sta giocando con un infortunio alla schiena da quando è arrivato a Orlando, meritandosi gli elogi di Damian Lillard. McCollum ha finora risposto presente in tutte le occasioni, trascinando insieme a Lillard i Portland Trail Blazers ai playoff NBA.

Ieri sera contro i Memphis Grizzlies CJ ha messo a segno 29 punti. I sacrifici della guardia non sono passati inosservati al compagno di backcourt che ha usato parole al miele davanti a Mark Medina di USA Today:

“La sua schiena è messa male fin dalla prima partita, ma non ha usato scuse, non si è messo in disparte e non ha cercato di tirarsi fuori. E’ rimasto quello di sempre. Conosco le persone con le quali scendo in campo, e c’è una ragione se ho fede e fiducia in lui. Il mondo ha visto il suo carattere e di che pasta è fatto. È ancora dolorante, ma quando si tratta di dimostrare qualcosa coglie al volo l’occasione per farlo. Lui è così ed è quello che mi aspetto.”

Parole da leader quelle di Damian Lillard. CJ McCollum sta meritando pienamente i complimenti: negli otto seeding games ha mantenuto delle buone medie con 18.3 punti a partita e una percentuale dal campo del 39%. Il calo delle percentuali è stato causato dai problemi alla schiena, che hanno limitato l’atletismo di CJ e la sua capacità di finire al ferro. Contro i Brooklyn Nets è comunque riuscito a mettere a segno un canestro fondamentale per la vittoria.

Portland e Damian Lillard avranno bisogno di un McCollum produttivo per poter sperare in un improbabile upset contro i Los Angeles Lakers. Sicuramente la squadra dell’Oregon venderà cara la pelle, come dimostrato nella bolla. I Trail Blazers hanno dimostrato di non mollare mai, grazie soprattutto al loro trascinatore Damian Lillard, MVP della bolla.

