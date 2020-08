Come funziona il torneo Play-In e quando si giocherà

La NBA ha escogitato un ingegnoso stratagemma sportivo per questo finale di regular season, volto a rendere più avvincente la corsa ai Playoff della Western Conference. Si tratta di un immediato torneo play-in, che sentenzierà definitivamente quale franchigia avrà diritto a giocarsi le proprie carte nella postseason.

Chi accede al torneo?

Il formato prescelto dalla NBA si attiva solo qualora, al termine effettivo della stagione regolare, ci siano quattro o meno vittorie di distanza (in termini di storico stagionale) tra la franchigia occupante l’ottavo posto e quella occupante la nona piazza della classifica della propria Conference. Nonostante ad Ovest ci fossero ben quattro squadre con le potenzialità aritmetiche per rientrare nella suddetta regola, chiaramente solo i Portland Trail-Blazers (ottavi) ed i Memphis Grizzlies (noni) si giocheranno l’ingresso ai Playoff. Amara delusione invece per i San Antonio Spurs, che, per la prima volta dopo 22 stagioni consecutive, non rientrano nel novero delle 16 migliori squadre della lega, e per i Phoenix Suns, che hanno chiuso la stagione con lo stesso record di Morant e compagni, ma con gli scontri diretti a sfavore.

Diverso invece il discorso per la Eastern Conference: nessuna franchigia è stata capace di piazzarsi al nono posto della classifica con un margine di quattro o meno vittorie di distanza dall’ottava. Ingresso diretto quindi per gli Orlando Magic, che al primo turno affronteranno i Milwaukee Bucks.

Come funziona lo “spareggio”?

Le due franchigie si affronteranno in uno o più scontri diretti. Se i Trail Blazers dovessero battere i Grizzlies nella giornata di sabato, forti del precedente piazzamento in classifica migliore rispetto ai rivali, accederebbero subito alla fase successiva, dopo una solo vittoria. Viceversa, qualora la squadra al nono posto dovesse battere l’ottava al termine del primo incontro, ci sarà un’ulteriore sfida tra le medesimi compagini, dentro o fuori per entrambe, già il giorno successivo.

Portland-Memphis: le date del play-in

Sabato 15 agosto ci sarà gara 1, mentre domenica 16, se necessaria, gara 2. Nondimeno, nella giornata di lunedì 17 agosto inizierà, con un tabellone ormai definito, la corsa al Larry O’ Brien Trophy.

